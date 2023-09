Disordine dopo la festa, ripresi dal sindaco ripuliscono il tutto.

Una storia che getta luce sull'importanza di educare alla civiltà e arriva direttamente da Gussago. Un gruppo di ragazzi aveva organizzato una festa di fine estate nel giardino esterno della Santissima dopo aver richiesto e ottenuto il permesso da parte del primo cittadino Giovanni Coccoli che chiede però di lasciare tutto in ordine al termine della festa. Al momento d'accordo con quanto aveva chiesto loro il sindaco poi purtroppo le cose non sono andate come previsto. I giovani si sono infatti dimenticati di ripulire il parco lasciando cartacce e lattine sparse tutt'intorno.

Le scuse sui social

Il primo cittadino li ha così chiamati in piazza, tanto è bastato per far capire loro che avevano sbagliato non avendo mantenuto la parola data. Nel pomeriggio hanno iniziato a pulire la zona. E poi sui social le scuse:

"Buonasera a tutti. In seguito a ciò che abbiamo causato alla Santissima, volevamo scusarci a nome di tutti i ragazzi presenti ieri sera per aver lasciato disordine e sporco. Volevamo far sapere che nel pomeriggio abbiamo provveduto a ripulire tutta la zona. Scusate per il disagio, grazie per la comprensione".

