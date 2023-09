"Un goal per la solidarietà", domenica in scena l'evento solidale.

"Un goal per la solidarietà" a Gussago

La frazione Sale di Gussago si prepara ad accogliere un veneto sportivo dal valore solidale: domenica 10 settembre 2023 all'oratorio di Sale è in calendario l'ottava edizione del torneo "Un goal per la solidarietà", i fondi raccolti saranno destinati al centro clinico Nemo. Il via alle 15 con il quadrangolare di calcio.

Solidarietà

Il centro clinico Nemo è specializzato nella diagnosi e nella ricerca nel campo delle malattie neuromuscolari. L'iniziativa è patrocinata dal comune di Gussago e nasce dalla fruttuosa collaborazione con numerose realtà locali. Prevista la presenza di ospiti illustri. Tra questi l'ex giocatore delle Rondinelle Egidio Salvie.