Fiera della caccia in scena nel fine settimana a Gussago.

La fiera della caccia di Gussago ha avuto luogo tra sabato 9 e domenica 10 settembre 2023 nella cornice del centro sportivo Corcione, come da tradizione che anticipa di fatto l'inizio della stagione venatoria. Importante la partecipazione alla fiera che quest'anno festeggia il raggiungimento della 76esima edizione confermandosi un punto di riferimento importante per tantissimi appassionati. A prendervi parte, tra gli altri, l'europarlamentare Pietro Fiocchi, il consigliere regionale Carlo Bravo, il consigliere provinciale Daniele Mannatrizio, il presidente di Federcaccia Lorenzo Bertacchi e l'assessore regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali.

"Una giornata in compagnia della mia famiglia venatoria, in occasione dell’inaugurazione della Fiera della Caccia, qui a Gussago. Il territorio bresciano ha una forte e ben radicata passione per la tradizione della caccia, che io per prima porto avanti con grande orgoglio e determinazione. La manifestazione di oggi non è solo un’occasione per rifornirsi di prodotti e strumenti utili per la caccia, ma è anche un momento di confronto e svago, con chi ama come me ha questa passione millenaria. Sempre al vostro fianco!"