Disarcionata e ferita dal suo cavallo, paura in Franciacorta.

Sono stati attimi di paura, quelli della mattina di domenica 9 maggio nelle campagne di Passirano, in Franciacorta, dove si stava svolgendo una gara della disciplina ippica dell’endurance. Intorno alle ore 11, il cavallo su cui si trovava una ragazza bergamasca di 30 anni si è imbizzarrito, allontanandosi dal percorso prestabilito e disarcionando la cavallerizza, che è caduta rovinosamente a terra. L’animale poi ha terminato la sua folle corsa andandosi a schiantare contro un’auto parcheggiata lì vicino.

Le condizioni della giovane all’inizio sono parse gravi, infatti è stata trasportata in elisoccorso al Papa Giovanni XXIII in codice rosso. In seguito, fortunatamente, non sarebbe risultata in pericolo di vita, anche se la donna ha riportato una serie di fratture alle ossa del bacino.

Nel frattempo, recuperato sul posto il cavallo dai carabinieri di Passirano e dalla Croce Azzurra di Travagliato: si era spinto fino al centro del paese ed è ora ricoverato in clinica veterinaria.