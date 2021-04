Paura per un ragazzo di ventuno anni caduto da cavallo poco dopo le 15.

Cade da cavallo: allertato l’elisoccorso

Preoccupazione questo pomeriggio al PalaSturla di Manerbio, anche non sembrerebbe essere nulla di grave.

Stando a quanto riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) un ragazzo di 21 anni sarebbe caduto da cavallo poco dopo le 15.

I soccorsi sono stati allertati da Vestone e da Brescia: dalla città è infatti giunta un’eliambulanza.

È atterrata nei campi adiacenti a via Cascina Campostrini di sotto, dove la missione è tuttora in corso.