Deraglia il treno della Brescia-Iseo-Edolo, paura a Iseo

Attimi di grande apprensione a Iseo.

Deraglia il treno

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 16.30 in codice rosso in via 20 settembre. Sarebbero 20 le persone coinvolte. Il treno della linea Brescia-Iseo-Edolo è deragliato (per fortuna è solo uscito dai binari e non si è ribaltato) tra il passaggio a livello di via Mier e quello di via Roma. Fortunatamente non risulta nessun ferito

Chiuse le strade

Polizia Locale e Carabinieri hanno chiuso inizialmente le strade perché si erano bloccati tutti i passaggi a livello della linea (tra loro collegati), hanno già riaperto il passaggio a livello di via Roma, resta chiuso quello di via Mier. Presenti sul posto anche Vigili del Fuoco di Brescia e Sale Marasino e l'ambulanza della Croce Rossa di Iseo che ha allestito una sorta di triage per controllare che tutti stessero bene.

Le immagini del treno