Daniela Bertazzoli, il giorno dell'ultimo saluto alla donna investita tra Capriolo e Paratico

Cordoglio

La cerimonia si terrà nella parrocchiale di Capriolo.

La comunità è ancora scossa per l'improvvisa scomparsa di Daniela Bertazzoli, la donna che nel tardo pomeriggio di venerdì 10 dicembre è rimasta uccisa investita da un'auto sulla provinciale tra Capriolo e Paratico.

La speranza fino all'ultimo

Fin da subito le sue condizioni erano apparse gravi, la 60enne è spirata dopo qualche ora agli Spedali Civili di Brescia dove era stata elitrasportata in codice rosso. Ora, dopo giorni concitati e di dolore, è arrivato il momento dell'ultimo saluto.

Per coloro che vogliono portare un ultimo saluto

I funerali sono in programma per domani (mercoledì 15 dicembre) alle 15 nella parrocchiale di Capriolo. La salma riposa alla Casa del Commiato Eredi Foglia in via Urini 82 a Capriolo; le visite sono consentite dalle 9 alle 20. A piangerla la nipote Pamela, l'Istituto Comprensivo Aldo Moro e i cugini.