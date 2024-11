Dall’arte alla solidarietà, dal volontariato alle imprese sportive. Ognuno di loro, a modo suo, ha contribuito a migliorare la comunità: sono i sei benemeriti, premiati dall’Amministrazione sotto gli applausi scroscianti di una comunità in festa per i Patroni. Domenica mattina, nella cornice dei mercatini natalizi, delle funzioni religiose celebrate per i Santi Maurizio e Giacinto e dell’esibizione della banda, si è tenuta la cerimonia di consegna delle benemerenze civiche. «Un momento molto importante perché riconosciamo i meriti particolari dei nostri concittadini», ha esordito il sindaco Monica Lupatini, che assieme ai consiglieri di maggioranza e di opposizione ha premiato sei coccagliesi di fronte al pubblico dell’auditorium San Giovanni Battista, gremito di cittadini e associazioni.

Dallo sport alla solidarietà: Coccaglio premia i suoi benemeriti

In riconoscimento «dell’altruismo, della passione e del coraggio» con cui hanno dedicato il loro tempo e il loro cuore a favore degli altri, soprattutto nell’ambito dell’oratorio, è stato consegnato l’attestato di benemerenza a Pierangelo Borella e Mariangela Facchi.

Volto storico e volontario sempre presente del Quartiere di San Pietro, Giuseppe Urgnani è stato premiato «per la dedizione e la passione con cui ha donato tempo ed energie al servizio degli altri diventando un esempio di generosità per tutti noi»: un’onorificenza che ha dedicato al Comitato San Pietro e agli Amici del presepio di Borgo San Pietro, la cui natività ogni anno attira visitatori da ogni dove.

Sportivo da cuore d’oro, a Michele Lancini è stato consegnato l’attestato di benemerenza «per l’instancabile dedizione e il generoso impegno nel sostenere e migliorare la vita delle persone più vulnerabili». Ricordando l’«impresa» compiuta lo scorso anno sull’Adamello in favore dei reparti di oncologia pediatrica (a supporto dell’associazione Un sorriso per Matteo e per Ettore), Lancini ha ricordato «come in tutte le cose più importanti della mia vita, ho ricevuto di più di quello che ho donato».

Per l’instancabile dedizione e l’altruismo con cui, giorno dopo giorno, contribuisce al miglioramento della vita di tante persone è stata consegnata la benemerenza a Luigi Vignoni, custode del Comune e membro della Protezione civile, che ha dedicato il premio e un commosso ricordo alla moglie Luisa, storica volontaria scomparsa ad agosto.

A chiudere, è stata attribuita la targa al cittadino più giovane, Andrea Galiano, «per aver dedicato il proprio talento e la propria passione alla musica, arricchendo la nostra comunità con esibizioni di grande intensità e bellezza». Musica che, come ringraziamento, Andrea ha portato anche nella sala coccagliese con un accenno di «Amati sempre» di Ultimo. Promessa del canto, sempre affiancato dalla famiglia e dalla coach Alessandra Alemanno, Andrea calcherà in questi giorni diversi palchi: dalla Puglia a Torino come super ospite, a San Marino il 28 novembre per una gara con altri 40 concorrenti in rappresentanza dell’Italia.

In fest a per i Patroni

La tradizionale discesa del campanile ad opera del Gruppo Speleo Montorfano, che si sono calati dalla torre vestiti da Babbo Natale davanti agli occhi ammirati della comunità, così come lo spiedo degli Amici della Montagna, le melodie degli Zampognari della Valtrompia e la bellissima esibizione del pianista Roberto Vitrano hanno contribuito a rendere la giornata speciale. «Grazie a tutti coloro i quali si sono adoperati per l’intera festa patronale - ha concluso il primo cittadino - Grazie alle associazioni, agli standisti e a tutta la comunità, senza la quale non ci sarebbe alcuna festa».