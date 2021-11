e' successo a iseo

Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri l'uomo è stato disarmato, immobilizzato ed è finito in manette.

Attimi di terrore nello studio legale di un avvocato di Iseo. Fortunatamente, però, quello che poteva tramutarsi nell'ennesimo femminicidio, grazie al coraggio dei presenti e all'intervento dei carabinieri si è concluso con alcune lesioni non gravi riportate dalle vittima, una 27enne, e l'arresto dell'ex compagno 35enne.

Dall'avvocato per la separazione, irrompe il suo ex e la accoltella

E' successo tutto in pochi concitati istanti. Venerdì in tarda mattinata una 27enne di origini romene si trovava nello studio di un avvocato di Iseo per farsi assistere nella separazione dal suo ex compagno, un connazionale di 35 anni. Proprio lui, mentre si stava svolgendo l'incontro con il legale, ha fatto irruzione nello studio e si è scagliato con un coltello sulla donna, ferendola alla mano. L'avvocato ha cercato di difenderla, ma anche lui è stato colpito dall'uomo, riportando alcune contusioni. A quel punto il 35enne ha trascinato fuori la sua ex compagna, il coltello puntato alla gola come minaccia.

Salvifico il tempestivo intervento dei carabinieri: ricevuta la segnalazione la pattuglia dei militari della Stazione di Iseo, agli ordini del comandante Emanuele Morabito, si è precipitata sul posto e ha trovato l'uomo fuori dallo studio legale mentre minacciava la ex. Disarmato e immobilizzato, i carabinieri lo hanno arrestato per lesioni aggravate.

Ora si trova in carcere in attesa della convalida, mentre la donna è stata medicata dai sanitari e portata in ospedale per le cure del caso: è stata dimessa con alcuni punti di sutura alla mano, ma per fortuna le lesioni non erano gravi e sono state giudicate guaribili in alcuni giorni, così come le contusioni riportate dall'avvocato.