Da lunedì a Capriano del Colle scatta la raccolta Porta a Porta

Capriano del Colle: addio cassonetti, importanti passi avanti per la raccolta differenziata

Da lunedì scatta la raccolta Porta a Porta

Lunedì e nei giorni successivi ci saranno cittadini che si chiederanno che fine hanno fatto i cassonetti, ma sarà una questione di pochi giorni e ci si abituerà al nuovo sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti.

Partirà infatti il 16 gennaio questo nuovo servizio di raccolta differenziata che, con il supporto dei Caprianesi, porterà a ottimi risultati per un miglior smaltimento dei rifiuti in base alla tipologia degli stessi.

Il Comune di Capriano del Colle ha optato per questa scelta dopo opportune valutazioni e inizierà questo nuovo percorso non solo con i propri cittadini ma con un partner che da trent'anni si occupa della gestione e del trattamento dei rifiuti.

L'azienda in questione è la C.B.B.O., consorzio bassa bresciana occidentale, costituito da ben sedici Comuni del territorio bresciano, a cui si è associato anche Capriano cambiando completamente l’ottica di gestione dei rifiuti stessi, diventando parte attiva nell’organizzazione di questo servizio in continua evoluzione, meritevole di particolare attenzione.

Un passo avanti

Un passo avanti necessario. "Essere parte integrante di questa grande azienda, consentirà di avere risposte più puntuali, maggiore flessibilità nella gestione e un migliore controllo sul costo di smaltimento dei rifiuti - ha spiegato il sindaco Stefano Sala - Questo sistema di Porta a Porta, è ad oggi il migliore in assoluto per lo smaltimento corretto dei rifiuti che, può portare a un raggiungimento dell’80/90% di raccolta differenziata, rispetto ai metodi tradizionali. Un risultato che potrà essere conseguito con l’impegno di tutti. L’obbiettivo che ci poniamo per i prossimi anni e migliorare sempre di più, incrementando l’aspetto qualitativo della raccolta differenziata. Essere parte integrante di questa grande Azienda, consentirà di avere risposte più puntuali, maggiore flessibilità nella gestione e un migliore controllo sul costo di smaltimento dei rifiuti.".

Le tariffe

Il contratto attuale rispetto al servizio è parecchio datato, pertanto è previsto un adeguamento all'attuale costo di mercato. "La tariffa attuale è sottocosto perché il contratto è molto vecchio. Dovremo dunque adeguarci all’attuale costo di mercato, sia per la gestione che per lo smaltimento dei rifiuti e ciò comporterà un inevitabile aumento della tariffa, che però sarà contenuto proprio per aver applicato questo nuovo metodo, diversamente il vecchio sistema avrebbe aumentato molto i prezzi, soprattutto a causa di una raccolta differenziata fuori controllo, con il conseguente smaltimento di tonnellate di rifiuti indifferenziati - ha precisato il primo cittadino Sala - Questa scelta lungimirante darà una nuova svolta al sistema di raccolta per Capriano, ma soprattutto renderà il paese protagonista di un percorso irrevocabile, quello di salvaguardare l’Ambiente, per un futuro più pulito e per una vita più salutare soprattutto pensando al bene dei nostri figli e delle generazioni future".





Cosa e quando

Il lunedì saranno raccolti gli imballaggi in plastica, i rifiuti non riciclabili e i tessili sanitari. Il martedì la frazione organica e il vetro. Il sabato carta e cartone e di nuovo la frazione organica. I contenitori dei rifiuti dovranno essere esposti dalle 22, la raccolta verrà effettuata entro le 6 del mattino successivo alla giornata preposta alla raccolta stessa. Per gli ingombranti contattare il Consorzio allo 030.7282050 o scrivere a: ingombranti@cbbo.it. E' possibile inoltre scaricare l'app CBBO.

Attivo il centro raccolta

Il centro raccolta di via Carlo Alberto Dalla Chiesa 47 a Capriano il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle 14 alle 17, il mercoledì mattino dalle 9.30 alle 12.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Escluse le festività.