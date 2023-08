Ctm, il comune interverrà direttamente sugli impianti.

Ctm, l'intervento del comune

L'Amministrazione Comunale, sempre attenta alle esigenze culturali della città, comunica con soddisfazione l’approvazione del progetto relativo ai lavori illumino-tecnici di completamento del Cinema Teatro. Questi lavori, non previsti dalla precedente Amministrazione nel progetto esecutivo approvato, sono il frutto di una revisione accurata e di una visione progressiva.

I lavori in programma

Installazione di n. 2 truss motorizzate, come la già presente, per una maggiore agibilità nell’installazione dei fari e degli elementi scenografici. Introduzione della graticcia: essenziale per il collocamento e la movimentazione degli oggetti scenici. Implementazione della movimentazione e fornitura di un sipario motorizzato con relativo arlecchino: questi elementi rispondono alle più svariate esigenze sceniche. Arricchimento dello spazio scenico attraverso le Quinte che rappresentano lo spazio scenico e le sue peculiarità architettoniche. Installazione di arie di traguardo per la delimitazione dello spazio scenico in altezza. Fondale con guida per una rappresentazione completa dello spazio scenico sul fondo. Per quanto riguarda la funzione cinematografica, verrà introdotto uno schermo con tecnologia di riavvolgimento a soffitto. Revisione delle luci di sala attraverso un protocollo DMX.

Costo dell'opera

Con un investimento totale di 270.000 euro, l’Amministrazione si propone di fornire alla comunità un Cinema Teatro moderno, tecnologicamente avanzato e rispondente alle necessità di artisti e pubblico.