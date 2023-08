Rezzato, il nuovo comandante della Locale è tra i più giovani d'Italia

Cambio al vertice per la Polizia Locale di Rezzato: Giancarlo Bonizzardi va in pensione, a lui succede il giovane Giacomo Fola.

A Rezzato un comandante della Locale tra i più giovani d'Italia

34 anni, è tra i più giovani comandanti della Polizia Locale d'Italia. Laureato in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali, milita nella Locale da oltre 13 anni. Ha infatti iniziato come agente in Valle Sabbia dal 2010 al 2013 poi a Montichiari dal 2013 al 2020 e infine nella Locale di Rezzato dal maggio 2020 dove ha ricoperto a che il ruolo di vice comandante.

Le parole di benvenuto da parte della direzione Provinciale di Brescia delle Guardie Zoofile di Fare Ambiente