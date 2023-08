Rezzato: il Comandante Bonizzardi va in pensione dopo 22 anni di servizio.

Il primo cittadino Giovanni Ventura ha a lui dedicato parole sentite di ringraziamento condivise anche sulla pagina Facebook:

"Un Saluto Affettuoso al Comandante Bonizzardi: Celebrando una Carriera di Dedizione e Servizio alla Comunità di Rezzato”

Carissimo Comandante Bonizzardi, mentre celebriamo il suo meritato passaggio alla pensione, desidero esprimere la mia profonda gratitudine e ammirazione per il suo incredibile servizio. Durante i suoi numerosi anni di attività (è entrato nella Polizia locale nel 1990), e in particolare negli ultimi 22 anni trascorsi a Rezzato, ha incarnato il vero significato di dedizione, professionalità ed etica. La sua presenza costante, la sua grande disponibilità e la sua instancabile determinazione hanno reso la nostra comunità un luogo più sicuro e più unito. Ha dimostrato, in un ruolo delicatissimo, una preparazione e una sensibilità rara, qualità che le hanno permesso di gestire con equilibrio e buon senso anche le situazioni più complesse. E’ stato un esempio di rettitudine e una guida sicura per il suo Comando. La nostra collaborazione non è stata solo fruttuosa, ma è stata anche una fonte di grande rispetto e ammirazione reciproca. Lascia un'impronta indelebile non solo nella nostra amministrazione, ma in tutta la nostra comunità".