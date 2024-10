Crolla un albero a Chiari, strada chiusa per la rimozione

Crolla un albero a Chiari, strada chiusa momentaneamente per la rimozione.

Intervento

Oggi, sabato 19 ottobre, in via Milano a Chiari è caduto un grosso albero. Il primo ad intervenire - dopo la segnalazione da parte di un addetto di Chiari Servizi - è stato il vicesindaco Roberto Campodonico per cercare di arginare il problema

Sul posto i Vigili del fuoco volontari di Chiari e una squadra da Brescia con la gru, la Polizia locale di Chiari e gli operai dipendenti del Comune. Per procedere con le operazioni di rimozione della pianta in totale sicurezza la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.