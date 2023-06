Costumi e accessori rubati in macchina: un arresto e due denunce

Non solo avevano in macchina costumi da bagno, borse e accessori rubati, per un valore totale di 1.500 euro. Ma uno dei tre passeggeri dell'auto fermata dalla Polizia locale nel pomeriggio di giovedì 29 giugno ha aggredito violentemente uno degli agenti, provocandogli un trauma toracico e una costola incrinata. Per questo è stato arrestato, mentre per gli altri due è scattata una denuncia a piede libero.

Costumi e accessori rubati in macchina: fermati in tre

Ad attirare l'attenzione degli agenti del comando della Polizia locale di Rovato è stato l'alert delle telecamere di videosorveglianza, che ha segnalato l'ingresso in città di un veicolo sospetto. L'auto, una Punto, in arrivo da Coccaglio, è stata intercettata da una pattuglia e fermata per un controllo. A bordo, oltre alla merce rubata, c'erano un ragazzo e una ragazza originari dell'Ecuador e un terzo uomo che era sprovvisto di documenti e ha detto di essere colombiano. A quel punto ha però cercato di darsi alla fuga, e quando un agente ha tentato di inseguirlo l'ha spintonato e preso a gomitate, provocandogli un trauma al torace e una costola incrinata (la prognosi è di 30 giorni). Per questo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Denunciati per ricettazione

Sul veicolo sono stati rivenuti costumi da bagno, borse e accessori. Dai successivi accertamenti è emerso che gli stessi erano stati rubati quella stessa mattina in un centro commerciale di Orzinuovi. Di conseguenza tutti e tre i passeggeri dell'auto sono stati denunciati a piede libero per ricettazione. Il colombiano arrestato è stato processato per direttissima nella mattinata di venerdì 30 giugno. L'uomo è stato rimesso in libertà senza alcuna misura.