Coronavirus: si registrano casi positivi tra Franciacorta e Sebino

Confermata la positività di un cittadino di Coccaglio risultato positivo al Coronavirus. Un caso è stato registrato anche a Capriolo, ma questi non sono gli unici Comuni coinvolti.

Aggiornamento: un caso anche a Roccafranca

Confermato anche un caso a Roccafranca. Per ora non si conosce nulla della persona risultata positiva al Coronavirus: l’unica cosa certa è che si tratta di un cittadino di Roccafranca che si è recato al Pronto soccorso di Chiari, dove gli è stato fatto il tampone.

I casi positivi al virus tra Franciacorta e Sebino

Un coccagliese è risultato positivo al Coronavirus. Lo stesso vale per un cittadino di Erbusco (che si trovava già ricoverato a Iseo e poi è stato trasferito al Civile la settimana scorsa). Anche a Capriolo è stato registrato un caso (un ultrasettantenne ricoverato al Civile che sta rispondendo alle cure), ma il sindaco ha esortato la cittadinanza ha mantenere la calma. Così il sindaco Luigi Vezzoli: “Non è da escludere che nei prossimi giorni si possano verificare altri casi di contagio sul territorio e, senza creare allarmismi, invitiamo tutti i cittadini a continuare nel rispetto delle direttive nazionali e regionali e dei consigli di carattere generale in materia di comportamento e di igiene”.

Anche il sindaco di Marone Alessio Rinaldi ha esortato la popolazione al rispetto delle norme e alla collaborazione a seguito di un caso positivo registrato nel suo Comune. Per quanto riguarda la sponda bergamasca del Sebino, invece, è stato registrato un caso positivo a Sarnico. L’invito del sindaco Giorgio Bertazzoli è stato, ancora una volta, di evitare il più possibile i luoghi di assembramenti e, per gli over 65, di restare a casa. Anche Gallera ieri pomeriggio aveva sottolineato come proprio quella degli over 65 sia la fascia più debole per quanto concerne i contagi da Coronavirus.

Nel bresciano i casi sono 60 (stando ai dati forniti dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera durante al conferenza stampa delle 17.30 di ieri, lunedì), mentre nella bergamasca sono 243. Novemila lombardi, entrati a contatto con i contagiati, sono in isolamento volontario.

Ci sono persone che presentano i sintomi anche a Castegnato, mentre a Roccafranca si attende di conoscere l’esito per quanto concerne un tampone.

