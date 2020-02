Coronavirus in Lombardia: tra i contagiati anche unltrasettantenne di Erbusco

All’51enne di Pontevico e alla ginecologa dell’ospedale di Manerbio (residente a Cellatica) si aggiunge anche un ultrasettantenne di Erbusco. Anche lui ha contratto il Coronavirus.

Coronavirus in Lombardia

E’ positivo al Coronavirus anche un ultrasettantenne di Erbusco. L’uomo, di 79 anni, già da tempo ricoverato a Iseo, è stato trasferito all’ospedale Civile di Brescia. E’ stato attivato il protocollo sui familiari e la situazione nel paese franciacortino e al momento sotto controllo. L’erbuschese si aggiunge al 51enne di Pontevico, educatore della Feralpi, e alla ginecologa dell’ospedale di Manerbio, residente a Cellatica. Anche a Leno c’è un contagiato. Il caso è stato confermato.

Altri casi

Al nosocomio bresciano ci sarebbero anche altre due persone positive al virus (ulteriori conferme dovrebbero arrivare in giornata) oltre a quelle giunte da Crema e Cremona. I bresciani contagiati dovrebbero essere in totale 5. Non si conosce ancora la residenza dell’ultimo. Il tampone effettuato domenica a Chiari è invece risultato negativo.

Numero verde Regione

Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45 che valutera’ ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.

