Coronavirus: è negativo il tampone eseguito a Chiari

E’ stata una lunga attesa, ma finalmente è arrivata una buona notiza. E’ negativo il tampone eseguito a Chiari. Falsa la notizia della chiusura dell’ospedale.

Tampone negativo

E’ negativo il tampone eseguito a Chiari. Non sono state riscontrate nel paziente tracce di coronavirus. L’allerta gialla resta però in tutto il Bresciano e sono da rispettare tutte le misure stabilite dalla Regione Lombardia.

In tutta la Provincia di Brescia sono in corso altre verifiche e tamponi. La situazione non è da sottovalutare, ma è inutile creare inutili allarmismi. Il tasso di mortalità resta basso e le vittime riscontrano già pregresse problematiche di salute. Nel frattempo, anche in Cina aumenta i numeri dei guariti.

La situazione

I contagiati sono saliti a 219, mentre i deceduti sono saliti a cinque. L’ultimo decesso riguarda un 88enne di Caselle Landi, in provincia di Lodi. Uno il guarito. La prima vittima del coronavirus è un 78enne residente in Veneto. Aveva già una forte polmonite ed è morto sabato. Il secondo decesso è invece quello di una 77enne, scomaparsa nello stesso giorno, a Casalpusterlengo. La terza vittima è una donna di Crema, si tratta di una persona di 68 anni che era già ricoverata in reparto Oncologico a Cremona. E’ spirata domenica. In nottata è poi morto un 84enne a Bergamo e questa mattina si è spento un 88enne di Caselle Landi. Anche loro si trovavano in già critiche condizioni di salute.

Il virus, come hanno ribadito più volte i medici e gli esperti, colpisce con più violenza gli anziani e le persone che presentano pregressi problemi di salute. I focolai del virus sono rimasti due, quello del lodigiano, nella zona di Codogno, e quello veneto.

Il dettaglio

In Lombardia i casi sono in totale 167, di cui 163 clntagiati e 4 deceduti. In Veneto ci sono 27 casi, di cui un deceduto. In Emilia Romagna i casi sono 18, in Piemonte 4 (due casi sono stati esclusi perché risultati negativi a seguito di analisi), in Lazio ci sono 3 casi, tutti allo Spallanzani, tra cui quello della persona dimessa perché guarita.

Dei contagiati totali, 99 persone sono ricoverate con sintomi negli ospedali, 23 sono in terapia intensiva, mentre 91 sono in isolamento domiciliare.

Numero verde Regione

Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45 che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.

