Coronavirus: annullato il mercato e prorogati i pagamenti comunali a Chiari

Due le decisioni dell’Amministrazione di Chiari guidata dal sindaco Massimo Vizzardi: annullato il mercato e prorogati i pagamenti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Coronavirus: annullato il mercato

E’ stato comunicato nel pomeriggio, come in molti altri Comuni, non ci sarà il mercato se non alimentare. Lo ha deciso l’Amministrazione guidata dal sindaco Massimo Vizzardi.

Alla luce dei recenti chiarimenti del Ministero dell’Interno riguardo ai i mercati rionali comunichiamo che il Comune di Chiari ha precisato la necessità di sospendere fino al 3 aprile i nostri mercati settimanali. Ciò al fine di tutelare la salute pubblica. La chiusura non è disposta per i punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Dilazione dei pagamenti

Dare un aiuto concreto alle famiglie in questi momenti di difficoltà ed evitare l’assembramento di persone. Era stato annunciato questa mattina dal sindaco su Radio Claronda.

L’Amministrazione comunale, in sinergia con i vari Enti preposti – Chiari Servizi, Scuole e Uffici – ha deciso di prorogare diversi pagamenti di cui (come da prassi) era prevista la scadenza entro il mese di marzo.

SCUOLE

Infatti, sono in fase di spedizione gli Estratti Conto relativi al periodo Novembre Dicembre 2019 per i servizi Mensa e Trasporto scolastico, la cui scadenza (come sempre) sarebbe stata per il 31 marzo.

Per chi deve pagare tramite Bollettino MAV ci sarà tempo fino al 30 aprile 2020 e si consiglia vivamente i cittadini di pagare online, così da non dover uscire di casa. Anche il pagamento dei trasporti scolastici è posticipato al 30 aprile.

Nulla cambia, invece, per chi aveva già addebitato il pagamento sul proprio Conto Corrente con SDD: l’addebito verrà effettuato come da prassi entro il 31 marzo 2020.

Inoltre, è bene far sapere che nel conteggio di questi servizi (ovvero, per la mensa e per il trasporto scolastico) i costi fissi relativi a tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche non saranno applicati .

TARI

Discorso simile per la questione del pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), anch’essa da sempre in scadenza al 31 marzo. In questo caso, Chiari Servizi ha stabilito che per tutte le utenze la scadenza sarà prorogata al 30 aprile.

Per chi ha addebitato il pagamento sul proprio Conto Corrente con SDD, non cambierà nulla. Per chi, invece, deve pagare con Bollettino F24, si raccomanda di effettuare il pagamento online (sempre al fine di evitare assembramenti).

PARCHEGGI A DISCO ORARIO

Fino al 23 marzo su tutto il territorio comunale varrà la sospensione della sosta con disco orario: ovvero, tutti i parcheggi a disco saranno liberi. Questo provvedimento potrebbe essere poi ulteriormente prorogato in caso di necessità.

SANZIONI

Le sanzioni amministrative mantengono le stesse scadenze, mentre i solleciti di pagamento per morosità inviati dall’Amministrazione comunale sono tutti prorogati al 30 aprile 2020.

SOLLECITI

SERVIZI TELEMATICI

Gli uffici comunali sono al momento aperti e accessibili su prenotazione. Evidenziamo che tutti i servizi telematici del comune di Chiari (Sportello Edilizia, Sportello Attività Produttive, PagoPA) rimangono disponibili online e funzionano regolarmente: si raccomanda di usufruire ora più che mai delle tante possibilità di attività e funzionalità online, al fine di evitare assembramenti di persone.

