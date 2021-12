Chiari

Il dipendente stava lavorando sprovvisto di mascherina ed è stato multato. Il locale resterà chiuso per 5 giorni.

Non ha rispettato le normative anti-Covid ed è stato chiuso per cinque giorni dai carabinieri del Radiomobile. E' successo ieri, ad un locale di Chiari.

Controlli per il rispetto delle normative Covid: chiusa attività in piazza Cavour

Dovrà rimanere chiusa per 5 giorni l'attività di somministrazione di cibi e bevande di piazza Cavour (all'incrocio con via Buffoli e viale Marconi). Secondo quanto emerso ieri pomeriggio, il locale non lavorava nel rispetto delle normative anti-Covid.

I carabinieri del Radiomobile, infatti, in questi giorni sono fortemente impegnati nei controlli sul territorio e, una volta entrati nell'attività cittadina, hanno potuto appurare che il dipendente era sprovvisto di mascherina (ed è stato multato) e che all'interno non fosse applicato quanto previsto dalla Legge.