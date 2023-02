Controlli a tappetto dei carabinieri: nei guai un bar di Capriolo

Controlli a tappeto ad opera dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Chiari. In particolare, un bar di Capriolo è stato sanzionato per 1.080 euro. Segnalata anche una persona per possesso di hashish.

Controlli a tappetto dei carabinieri

Nella serata di ieri, giovedì 9 febbraio, i militari della Compagnia Carabinieri di Chiari hanno svolto un servizio coordinato nell’ambito della giurisdizione di competenza finalizzato al controllo degli esercizi pubblici. Gli accertamenti si sono concentrati nei comuni di Chiari, Rovato, Palazzolo sull’Oglio e Capriolo.

Nei guai un bar di Capriolo

In particolare un bar di Capriolo è stato sanzionato con una multa per inadempienze relative alla somministrazione di alimenti per un totale complessivo di 1.808 euro. Inoltre, sempre nell’ambito del controllo dell’esercizio commerciale, una persona in possesso di hashish pronta allo smercio è stata deferita all’Autorità Giudiziaria, mentre un’altra è stata segnalata all’Autorità Amministrativa per uso personale di stupefacente.