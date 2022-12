Comunità in lutto per la scomparsa di Ostilio Cesari

La comunità piange la scomparsa di Ostilio Cesari.

Comunità in lutto

Si è spento nella notte tra sabato 24 e domenica 25 dicembre 2022 a Capriolo. Ad annunciarlo la famiglia con un post su Facebook

"Un giorno triste per tutta la nostra grande famiglia, il nostro caro Babbo Ostilio ci ha lasciato questa notte. Sarà possibile dare un ultimo saluto nel luogo in cui ha passato la sua intera vita, presso la sede di ostiliomobili di Capriolo in Via Palazzolo 120 (BS). Il funerale si terrà Martedì 27 dicembre alle 14.30 presso la Chiesa di Capriolo".

Ostilio Mobili, un'avventura lunga oltre cinquant'anni

L'avventura della Ostilio Mobili ha preso il via nel 1968, si trattava del primo negozio per la vendita di mobili e arredi al dettaglio nella zona. Ad accompagnarlo in questa avventura la moglie Pasqua Franzoni, un lungo matrimonio che nei mesi scorsi aveva raggiunto il traguardo dei 63 anni. Un'attività, quella della Ostilio Mobili, che nel corso degli anni è andata ad allargarasi sempre più, raggiungendo traguardi importanti. Tra questi il 50esimo anniversario con l'inaugurazione di un nuovo showroom