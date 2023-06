Comunità in lutto per la scomparsa del maestro Gabriele.

Si è spento ieri (lunedì 5 giugno 2023) all'età di 90 anni Gabriele Stagnoli, aveva 90 anni, da tutti ricordato come il mitico maestro delle scuole elementari. Originario di Vestone aveva insegnato per anni nelle scuole della Bassa Bresciana. Per molti anni, in particolare, aveva lavorato a Gussago. Numerosi i ricordi di coloro che lo hanno conosciuto e anche da parte di coloro che sono stati suoi alunni.

Il toccante annuncio

Nel necrologio le toccanti parole da parte degli adorati nipoti e pronipoti:

"Ci ha lasciato per raggiungere mamma Rosa, papà Stefano e riunirsi a tutti i suoi fratelli"

L'ultimo saluto

I funerali sono in programma per domani (mercoledì 7 giugno 2023) alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Gussago con partenza dalla Fondazione Richiedei dove la salma riposa. A seguire la salma proseguirà verso il Tempio della Cremazione.