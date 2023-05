Tragedia nella notte: neonata di 45 giorni muore soffocata

Un neonata di 45 giorni è deceduta questa notte, a Roccafranca. I carabinieri, allertati, sono giunti sul posto per indagare sulle cause della tragedia.

Neonata di 45 giorni muore soffocata nella notte

L'allarme è scattato questa mattina. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la piccola, nata prematura 45 giorni fa, sia soffocata nella notte. I genitori, una famiglia indiana, hanno allertato il 112 non appena si sono accorti che la bambina non respirava: sul posto si sono precipitati ambulanza ed elisoccorso, ma nonostante i tentativi di rianimazione non c'è stato nulla da fare.

Le indagini

Avvisate, sul posto sono arrivate tre pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Chiari. I genitori della neonata sono stati portati in caserma per accertamenti, mentre altri militari hanno controllato l'abitazione per verificare che non ci fossero irregolarità o altri elementi che potrebbero aver causato il decesso. Mai dai primi riscontri sembra che si sia trattata di una tragica fatalità: ora si attende di sapere se il magistrato disporrà l'autopsia o restituirà la salma alla famiglia.

Era presente anche il sindaco Marco Franzelli, che si è unito al cordoglio dei genitori e dei parenti a nome dell'Amministrazione e della comunità, offrendo il massimo supporto alle Forze dell'ordine.