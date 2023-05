Tragico incidente a Ospitaletto, addio al giovane Christian.

Tragico incidente a Ospitaletto

Un'altra giovane vita spezzata (poche settimane fa un 19enne aveva perso la vita in un incidente stradale a Rovato), Christian Poletto 20 anni ha perso la vita ieri (lunedì 15 maggio 2023) in un incidente stradale a Ospitaletto. Dipendente della Tanghetti Salotti e residente a Brescia (villaggio Violino) non ce l'ha fatta, altre due persone sono rimaste ferite. La notizia si è diffusa in poco tempo tra i colleghi di lavoro rimasti comprensibilmente sconvolti dalla prematura e improvvisa scomparsa. Numerosi i messaggi di cordoglio che sono stati inviati, tra questi quelli del Team Vallecamonica Kickboxing Italia.

"Con immensa tristezza siamo a informare della prematura scomparsa di Cristian Poletto a causa di un incidente stradale. Un ragazzo esemplare di sani valori, agonista allievo del nostro coach Luciano Villetta che l’ha cresciuto come un figlio. Da tutti noi le più sentite condoglianze alla famiglia al tecnico e a tutti quelli che come noi lo hanno conosciuto. Che la terra ti sia lieve Cri."

Il sinistro

Il sinistro si è verificato sulla circonvallazione all'altezza del distributore della Q8. Coinvolti un camion, un furgone e una Bmw. L'autista del mezzo pesante ha perso il controllo del camion, ha colpito un furgone e una Bmw. Il camion ha finito la sua corsa contro il muro della azienda Gnutti ed ha preso fuoco: il conducente, nell'urto, è stato catapultato fuori dal parabrezza e soccorso dagli automobilisti che lo seguivano, appena prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Sarebbe fortemente contuso ma non in pericolo di vita. Salvo anche il conducente dell'auto, trasportato in ospedale.Da subito hanno destato gravi preoccupazioni, invece, le condizioni del 20enne che si trovava alla guida del furgone, il primo a essere soccorso perché ci si è subito resi conto di come la situazione fosse drammatica. Il giovane è stato a lungo rianimato sul posto, ma a nulla sono valsi tutti i tentativi di salvarlo. Poco dopo le 18 è stato dichiarato il decesso.