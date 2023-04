E' Adenajd Hoxha, 19enne di origini albanesi e residente a Rovato, la vittima del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla variante della sp11, fra Rovato e Coccaglio.

Frontale tra auto e camion: Adenajd perde la vita a soli 19 anni

L'ennesima vita spezzata sulla strada. Giovane, anzi giovanissima: Adenajd Hoxha, di anni, ne aveva solo 19, morto sul colpo nello schianto con un camion, mentre percorreva la variante della sp11, nei pressi del sottopasso ferroviario, a bordo di una Ford Focus. Stando alle ricostruzioni della Polstrada di Chiari, intervenuta sul posto assieme ai colleghi di Darfo Boario Terme, l'auto del giovane stava viaggiando in direzione della rotonda di Sant'Andrea quando si è scontrata con il mezzo pesante che stava arrivando nella direzione opposta: la Ford potrebbe aver invaso la corsia opposta, l'altro conducente (poi trasportato in ospedale a Chiari) ha provato a evitarlo ma non c'è stato nulla da fare. L'impatto è stato violentissimo e ha distrutto l'auto, che dopo una carambola è finita contro il muro del sottopasso. Per il giovane Adenajd non c'è stato nulla da fare.

Il cordoglio di Rovato

La notizia è piombata sulla comunità come un fulmine a ciel sereno. Residente a Rovato, il 19enne frequentava l'istituto superiore Gigli, che ora si è stretto nel lutto per ricordare lo studente.