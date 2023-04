E' successo a Rovato, a seguito di un incidente frontale tra un'auto e un camion, un uomo ha perso la vita.

Frontale tra auto e camion: un morto

Sono ancora poche e frammentarie le informazioni riguardati quanto accaduto (e non aiuta il "blocco" di Areu). Purtroppo, però, un uomo ha perso la vita in un incidente mortale. Il sinistro, infatti, ha visto coinvolti nello schianto un'auto (una Ford Focus station wagon) e un camion (un tir Scania). Stando alle prime informazioni sembra che il conducente della macchina abbia invaso la corsia opposta e si sia scontraro con il mezzo pesante: un urto violentissimo, per lui non c'è stato niente da fare. E' rimasto incastrato nelle lamiere e ha perso la vita.

E' successo a Rovato, sulla variante alla sp11 (tra la rotonda di Sant'Andrea e quella del distributore, nei pressi dell'Eural Gnutti). La chiamata ai soccorsi, poco prima delle 16, è scattata in codice rosso. Sul posto si sono precipitate l'ambulanza e l'automedica, i Vigili del fuoco volontari di Chiari e l'elisoccorso, ma purtroppo ogni tentativo di salvare la vita all'uomo è stato vano.

Strada chiusa

Prima ad arrivare sul luogo dell'incidente la Polizia Locale di Rovato. La strada è stata chiusa al traffico per permettere alla Polstrada tutti i rilievi del caso. Sul posto è giunta la Polizia Stradale di Chiari insieme a quella di Darfo Boario.

La dinamica

Ancora non si conosce la dinamica dei fatti e nemmeno le generalità dell'uomo che ha perso la vita. Lo schianto, però, non gli ha lasciato scampo.