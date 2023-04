Comunità in lutto per la morte di Luca: aveva solo 13 anni.

I funerali

Una morte giunta decisamente troppo presto e che ha strappato alla vita il giovanissimo Luca Fanelli. Il tragico epilogo ieri (martedì 25 aprile 2023) dopo aver lottato con coraggio contro problemi di salute che accompagnavano Luca ormai da tempo. La salma ora riposa nella casa funeraria La Cattolica di Rezzato: da qui prenderà il via il corteo funebre. I funerali sono in programma per domani (giovedì 27 aprile 2023) alle 15 nella basilica di Santa Maria Assunta a Botticino Sera.

Comunità in lutto

La notizia della prematura scomparsa ha gettato nel dolore l'intera comunità. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio che sono giunti una volta appresa la triste notizia. Tra questi quello dell'Associazione Comitato Genitori Botticino:

"Vicini nel dolore, porgiamo le più sentite condoglianze per la perdita del caro Luca".

E ancora:

"Una parte di te resterà insieme alla tua coraggiosa mamma e alla tua famiglia" "Il Dirigente scolastico e tutto il personale dell'Istituto Comprensivo di Botticino sono vicini alla mamma, al papà e ai fratelli per la perdita dell'amato Luca" "Mancherai tanto a tutti i tuoi compagni e amici"

A piangerlo la mamma Licia e il papà Mario, i fratelli Andrea ed Emanuel, la nonna Maria e lo zio Giò.