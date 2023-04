Stroncato dalla malattia a soli 53 anni: comunità in lutto.

Si è spento nei giorni scorsi Alemi Sala dopo aver combattuto con coraggio contro un male terribile. Non ha mai perso il sorriso e in questo è stato un esempio per tutti fino al precipitare repentino e improvviso delle sua condizioni nei giorni scorsi e di fronte al quale i medici non hanno potuto fare nulla.

La notizia ha stretto la comunità nel dolore

Da tutti ricordato come molto legato alla moglie e ai figli: alla notizia della sua prematura scomparsa l'intera comunità di Gussago si è stretta attorno alla famiglia. In lutto anche la comunità di Collebeato dove lavorava come magazziniere. Numerosi i messaggi di cordoglio, tutti caratterizzati da dolore ma anche dal piacevole ricordo della persona persona che è stata.

L'ultimo saluto è in programma domani, venerdì 21 aprile 2023, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Gussago. Subito dopo la cerimonia funebre la salma proseguirà verso il cimitero del paese.