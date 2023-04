Comunità in lutto per la scomparsa del dottor Battista Faitini.

Comunità in lutto per l'apprezzato medico

Si è spento all'età di 94 anni, era stato uno dei medici di base di Rezzato: da tempo non esercitava più ma la notizia della sua dipartita ha suscitato profondo cordoglio. Oltre alla professione di medico è ricordato per essere stato anche tra i fondatori della sezione Avis di Rezzato-Virle rivestendo, per parecchi anni, anche il ruolo di direttore sanitario.

Una professione vissuta come missione

Era un professionista molto stimato ed apprezzato: accanto alla sua capacità diagnostica e di cura era inoltre dotato di un lato umano molto spiccato che lo portava ad ascoltare i suoi pazienti supportandoli nei momenti di maggiore fragilità. Più che una professione la sua era proprio una missione: non mancava infatti di essere presente anche dopo l'orario di lavoro, anche dopo il pensionamento ha continuato a consigliare alcuni dei suoi pazienti che hanno continuato a rivolgersi a lui in nome di un rapporto di fiducia che si era venuto a costruire nel corso degli anni.

L'ultimo saluto

La salma riposa nella sala del commiato La Cattolica in via Giovanni XXIII. I funerali sono in programma per oggi (lunedì 24 aprile 2023) alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo. A piangerlo il nipote Alberto.