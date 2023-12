Comunità in lacrime per Rosa Tadini

Una donna forte, determinata e al contempo affettuosa e materna: Rosa Tadini mancherà a tutto il paese, soprattutto ai "suoi" ragazzi.

Le esequie

Oggi nella basilica di San Lorenzo martire si sono svolti i funerali di Rosa Tadini, 81 anni, scomparsa in seguito ad una grave malattia. Una numerosa folla ha voluto partecipare testimoniando il suo affetto e la vicinanza alla famiglia. Il parroco don Lucio Sala ha officiato la messa ricordando Rosa e le sue tante qualità. "Aveva un spirito determinato che sempre l'ha accompagnata - ha esordito il parroco - Era una bidella ferma ma dal cuore grande, con un carattere spigliato ma amorevole, un abbinamento non facile quando si ha a che fare con i ragazzi". Ma il rapporto con i tanti ragazzi che ha visto crescere e con le loro famiglie è sempre stato profondo e sincero, ne è una prova le tante testimonianze d'affetto ricevute dalla famiglia in questi giorni.

Rosa Tadini

Rosa Tadini per oltre trent'anni, in vari istituti del territorio, ma soprattutto alle scuole medie di Verolanuova, è stata impiegata come collaboratrice scolastica. Tadini è stata davvero un pezzo di storia delle medie: tutti le hanno voluto bene dai ragazzi ai docenti, è stata una donna sempre di buon umore, positiva, a distanza di anni ha ricordava tutti i nomi e le famiglie dei ragazzi. Rosa Tadini è sempre stata circondata dell'affetto della sua comunità, ora più che mai.