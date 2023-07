A Palazzolo, per il commercio, non si fa abbastanza. La carica arriva dai Mos, sul tavolo i contributi "irrisori" erogati alle attività del territorio ma anche il Duc, il Distretto del Commercio, che secondo il gruppo consigliare sarebbe tutt’altro che una realtà.

Commercio: Mos in attacco sul duc "fantasma"

Lo confermerebbe lo scambio di mail con Confcommercio Brescia, a cui nei mesi scorsi alcuni esercenti della città si erano rivolti per chiedere delucidazioni circa l’area. Nel luglio 2022 l’assessore Bruno Belotti aveva affermato che Regione aveva accolto l’attivazione del Duc che, cosa peculiare, avrebbe abbracciato l’intero territorio così da includere tutto il tessuto commerciale cittadino, di tutti i quartieri e della frazione: una misura adottata con l’obiettivo di partecipare agli appositi bandi e intercettare risorse preziose per il commercio. Ma secondo i Mos la situazione è ben diversa.

«Purtroppo il Comune di Palazzolo sull’Oglio non è inserito in alcun Distretto del Commercio presentato a Regione Lombardia», si legge nella mail, a firma di Alessandro Delpanno, con cui Confcommercio Brescia a dicembre aveva risposto ad una semplice domanda di un cittadino: Il Duc di Palazzolo c’è o no?. E ancora: «Il Comune di Palazzolo sull’Oglio non ha presentato alcun bando per i Distretti del Commercio 2022-2024» recita una seconda mail. La domanda si intuisce. «Diversi palazzolesi hanno chiesto delucidazione direttamente a Confcommercio circa le dichiarazioni dell’assessore palazzolese perché a distanza di un anno non vi era ancora nulla di concreto: dato che siamo un’opposizione seria e presente, prima di attaccare nuovamente abbiamo voluto avere una conferma ufficiale», hanno spiegato i mos che da anni si lamentano «dei soliti temi e nonostante tutto vi è un immobilismo preoccupante».

Preoccupante come, incalzano, «il fatto che in una città che ha un bilancio di spesa corrente annuo pari a 15 milioni, in 10 anni per il commercio locale siano stati spesi 112mila euro (come dichiarato da Belotti in occasione del consiglio comunale del 28 marzo), cioè 11.250 all’anno: un dato mortificante e l’esito è sotto gli occhi di tutti, con commercianti abbandonati e una città morta».

Ma se qui si parla di politiche e strategie economiche per rilanciare il commercio, condivise o non condivise, efficaci o meno, nel caso del Duc si va oltre. «Oggi c’è un dato ancor peggiore che è quello delle bugie, mentire sapendo di farlo e sfruttando il ruolo istituzionale che si ricopre - è il durissimo attacco dei Mos - Una totale mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini e dei commercianti che settimanalmente sono costretti ad abbassare le serrande. La gestione amministrativa della sinistra palazzolese in merito al commercio è un disastro».

L'intervento dell'Amministrazione

Tanto pesanti le accuse, tanto repentina è stata la risposta dell’Amministrazione, a firma dell'assessore al Commercio Belotti.

È molto grave che i Mos facciano confusione tra due cose chiaramente diverse tra loro, diffondendo informazioni inesatte e per di più dando a noi dei bugiardi. Il bando di Regione Lombardia a cui i Mos si riferiscono era stato aperto prima dell'istituzione del Duc di Palazzolo da parte di Regione Lombardia: per questo motivo, ogni partecipazione non era possibile per Palazzolo perché per farlo non c'erano i necessari tempi tecnici. Invece confermiamo nuovamente il nostro inserimento tra i Distretti del Commercio come visibile anche sul sito di Regione Lombardia facendo una semplice ricerca online.