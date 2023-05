Cologne, cede l'asfalto e in strada si apre una piccola voragine

Cede l'asfalto, in strada si apre una piccola: è successo a Cologne, nessuno è rimasto coinvolto.

Cede l'asfalto e si apre una voragine

La segnalazione è scattata poco prima delle 19: la voragine si è aperta in via Piantoni, all'altezza del parcheggio del Credito Bergamasco, probababilmente causata dal cedimento di una tubatura dei sottoservizi. Nessun mezzo o pedone per fortuna è rimasto coinvolto. Il tratto di strada tra via Tese e via Facchetti è stato chiuso in attesa del ripristino, mentre la voragine (dal diametro di circa un metro) è stata messa in sicurezza dagli operatori dell'A2a giunti per verificare il danno e fare i dovuti accertamenti.

Sul posto erano presenti anche il sindaco Carlo Chiari, l'assessore Paola Benaglio e il consigliere Stefano Belotti, oltre a Polizia Locale e carabinieri.