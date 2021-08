Cocaina nel cuore di Paratico, arrestato uno spacciatore: è finito in manette un cittadino albanese, colto in flagranza di reato dalle forze congiunte dei Carabinieri di Capriolo, guidati da comandante Riccardo de Dominicis, e degli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Piero De Carlo.

Cocaina nel cuore del paese, arrestato uno spacciatore

Da tempo lo stavano attenzionando. Lo hanno seguito anche ieri pomeriggio, venerdì 20 agosto, in abiti civili, fino a beccarlo con le mani nel sacco. I militari e gli agenti della Locale (aiutati anche dall'unità cinofila della Polizia di Palazzolo sull'oglio) hanno infatti fermato un pusher di origine albanese mentre era intento a vendere due dosi di cocaina ad un acquirente in pieno centro, a pochi passi dal Municipio. Gli operatori hanno poi perquisito anche l'auto parcheggiata in paese, che veniva usata come deposito, e il motorino che il soggetto usava per spostarsi e svolgere la sua attività. In totale sono stati rinvenuti 20 grammi di droga, mentre in un appartamento di Paratico (dove però il pusher non risulta residente) era presente il materiale necessario al confezionamento delle dosi.

Arrestato per il reato di spaccio di stupefacenti, questa mattina lo spacciatore è stato portato in Tribunale a Brescia per la convalida.