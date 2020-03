Cibo e amore per i nostri eroi: grazie a personale medico e volontari. E allo stesso tempo, loro vogliono ringraziare tutti quelli che gli fanno sentire l’affetto.

Cibo e amore per i nostri eroi

Pizze, pane, bibite, dolci e tanto altro ancora. Ai medici, ai soccorritori, agli infermieri e al Pronto Soccorso degli ospedali, così come ai volontari delle ambulanze, sta arrivando tanto cibo e tanto amore. E’ soltanto il nostro modo di dire grazie davanti a tanto lavoro che stanno facendo per fronteggiare il Coronavirus.

AIUTACI CON LA RACCOLTA FONDI INSIEMEXASST FRANCIACORTA!

All’ospedale di Chiari sono arrivate tantissime cose e anche il personale ha voluto in prima persona ringraziare tutti tra cui anche il Bistrot della Filanda, nella persona di Nucci Stefanelli, la pizzeria le Piramidi di Rudiano e la Pasticceria Principe. Loro sono solo alcuni che in questi giorni si sono preoccupati di non lasciare senza cibo e energie i nostri eroi.

Un mare di solidarietà

Ieri sera, Masaniello Cuopp (pizzeria Taverna Napoletana di Concesio) ha fatto un giro per regalare un sorriso e ringraziare per la loro operosità verso il nostro Paese agli angeli dell’ambulanza 118 di Trenzano, al Soccorso Pubblico Franciacorta, sede di Rodengo Saiano, ai Volontari di Villa Carcina, ai Volontari di Marcheno e al 118 C.O. SP di Bovezzo. Ognuno sta facendo quello che può, insieme possiamo farcela!

La risposta all’appello

Solo poche ore fa, i volontari di Adro avevano fatto richiesta di mascherine. Un benefattore ha risposto e una prima scorta è arrivata!

