InsiemexAsstFranciacorta: ecco i primi frutti! GRAZIE

#InsiemexAsstFranciacorta: ci sono i primi frutti della raccolta fondi organizzata da Amali, ChiariWeek, Botteghe di Chiari, Fondazione Pellegrini Forlivesi e Giornale di Chiari.

GRAZIE PER TUTTO QUELLO CHE STATE FACENDO PER NOI!

InsiemexAsstFranciacorta

Grazie! Grazie per le donazioni, grazie per i generi alimentari. Grazie perché ci siete e per tutto quello che fate per noi!!!! Tutti insieme possiamo farcela. Noi ci stiamo mettendo il cuore.

Con la quota raggiunta nella prima giornata abbiamo già acquistato l’arredo per 8 posti letti nuovi creati ad hoc per l’emergenza e 5 materassi per barelle del valore di € 4.880.

Inoltre, abbiamo recuperato dalla Protezione Civile (Gruppo Cinofili Leonessa Brescia) 2.000 confezioni di zuppe fresche del marchio “Dimmidisì”. In accordo con le Botteghe di Chiari, la Farmacia Federici e la Farmacia San Agape provvederanno alla consegna gratuita a tutte le persone che ne facciamo richiesta. Cerchiamo nel

nostro piccolo di aiutare più gente possibile.

Le Botteghe hanno inoltre donato all’Asst 1.512 bottiglie di acqua, mentre la pasticceria Principe ha fatto recapitare delle buonissime colombe.

La raccolta fondi

L’associazione gentitori Amali di Chiari ha deciso di aprire una raccolta fondi a favore dell’Asst Franciacorta, in collaborazione ci sono anche il Comune di Chiari, l’associazione Pellegrini – Forlivesi, Giornale di Chiari e le Botteghe di Chiari.

L’ospedale di Chiari, così come gli altri presidi di Iseo, Palazzolo e Orzinuovi, hanno infatti bisogno di una mano. Stanno fronteggiando alla grande l’emergenza del Coronavirus, ma necessitano di attrezzature e apparecchi. E noi? Beh, insieme al Comune di Chiari abbiamo deciso di appoggiare al massimo l’associazione e come ChiariWeek, ma anche con il sostegno di ManerbioWeek, MontichiariWeek e GardaWeek, ci impegneremo il più possibile in nome della solidarietà.

Un aiuto per aiutarci, è questo il motto. Solo restando uniti possiamo fronteggiare questa emergenza.

Collegati anche alla pagina Facebook “#InsiemexAsstFranciacorta”.

Cosa serve?

In più, vista la chiusura dei bar e ristoranti, sono ben accette le donazioni fisiche di cibo per i sanitari. Brioches, torte, pizze e tutto ciò che volete possono essere fornite, attraverso preventivo contatto al numero 339.3099073, che proverà a raccordare le donazioni e distribuirle a tutti i reparti in prima linea.

NON POSSONO ESSERE ACCOLTI ALIMENTI FATTI IN CASA

Come si dona?