L’appello dei volontari ambulanza: “Stiamo finendo le mascherine, aiutateci”

Stanno ultimando le mascherine necessarie per gli interventi e per i trasporti dei malati risultati positivi al Covid-19 negli ospedali del territorio.

L’appello dei soccorritori di Adro: “Stiamo finendo le mascherine”

Il Gruppo volontari ambulanza (Gva) di Adro chiede aiuto alla cittadinanza e a tutti coloro che avessero a casa o in azienda delle mascherine del tipo Ffp3 o Ffp3.

“Anche il Gruppo volontari ambulanza Adro sta ultimando le riserve di mascherine di autoprotezione Ffp3 o Ffp2. Facciamo appello a tutti, cittadini e aziende, se ne avete qualcuna da poterci donare ve ne saremmo grati. Anche solo una può fare la differenza. Grazie di cuore”.

Questo il messaggio che i volontari stanno diffondendo. Gli sono rimaste circa una ventina di mascherine e, nonostante quelle per la protezione contro il virus siano le Ffp3, in via eccezionale e dato lo scarseggiare dei dispositivi di protezione, stanno raccogliendo anche le Ffp2.

Per aiutare i volontari basta contattarli in sede allo 030.7450450. Saranno loro a spiegare le modalità per donare le mascherine.

Anche a Capriolo, Rovato e Pontoglio c’è necessita di Dpi

“Siamo esausti ma continuiamo la nostra missione – hanno fatto sapere i volontari del 118 di Pontoglio – Ma adesso come in molte realtà abbiamo bisogno di voi. Ci stiamo trovando ad affrontare numerose spese sanitarie per proteggere i nostri volontari e i vostri cari. Se qualcuno ha dispositivi di protezione individuale (Dpi) come mascherine Ffp3 o Ffp2, guanti, camici monouso e ce li volesse donare, ve ne saremmo grati. Uniti si vince sempre e grazie per tutto quello che fate”.

Per contattare i volontari di Pontoglio per le donazioni telefonare al 348.8085015 o fare riferimento alla pagina Facebook Gruppo volontari 118 Pontoglio.

Anche i volontari della Rovato Soccorso hanno lanciato un appello chiedendo l’aiuto della popolazione.

“L’emergenza Covid-19 ci sta mettendo a dura prova e i costi del materiale sanitario, che normalmente gestiamo in autonomia, cominciano ad andare ben oltre le nostre disponibilità. Vi chiediamo un piccolo aiuto affinché possiamo continuare a garantirvi il supporto necessario. Grazie”.

Per contattare i soccorritori di Rovato fare riferimento alla pagina Facebook Rovato Soccorso.

Il Gruppo volontari ambulanza di Capriolo si trova nella stessa siutazione e ha chiesto di donare le mascherine contattando il gruppo allo 030.7365353o tramite la pagina Facebook.

“Anche per i nostri soccorritori è diventato complicato reperire mascherine Ffp2 ed Ffp3 – hanno fatto sapere i volontari – Per questo chiediamo alle aziende che ne sono in possesso e che in questo momento non le utilizzano di poterne donare una parte ai soccorritori operativi del Gruppo Volontari Ambulanza Capriolo. Facciamo appello alla cittadinanza di condividere questo post affinché possa essere visualizzato da più gente possibile. Grazie”.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE