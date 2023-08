Ha lasciato il segno del suo passaggio e la sua scomparsa ha profondamente scosso la comunità e tutti coloro che hanno avuto l’onore e il piacere di conoscerlo. Riccardo Baroni si è spento a 64 anni dopo una vita trascorsa a disposizione degli altri.

Chiari saluta Riccardo Baroni, imprenditore dal cuore d'oro

Uomo dal cuore d’oro, è stato un grandissimo e lungimirante imprenditore, ma ancor di più benefattore. In prima linea per chiunque avesse bisogno e sempre pronto a sostenere anche le realtà locali (le Quadre e il San Giovanni, solo per citarne alcune). Grande amante dei motori, ma anche della pesca e della ricerca dei funghi, era solare, attento e altruista. «Con un cacciavite in mano, poteva fare qualsiasi cosa», ha ricordato un amico. E lui di amici ne aveva davvero tanti. Aveva una buona parola per tutti, un consiglio e non ha fatto altro che diramare bontà e affetto.

Fondatore dell’Italplan che ha fatto crescere con immenso amore e impegno, è stato un lavoratore instancabile. Baroni ha dato vita all’azienda (oggi gestita insieme ad altri soci) alla fine degli anni ‘80 ed è stato protagonista indiscusso della sua crescita e dell’affermazione non soltanto sul territorio nazionale, ma anche all’estero. Da tutto il mondo, infatti, è arrivato il cordoglio per la sua scomparsa. I funerali sono stati celebrati martedì: la comunità si è stretta in un forte abbraccio alla moglie, ai figli e ai suoi cari.