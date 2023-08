Si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere, paura a Chiari

Momenti di tensione questa mattina, sabato 5 agosto, a Chiari, in via Avis, dove un uomo si è barricato nel proprio appartamento, minacciando di farlo saltare in aria con alcune bombole di gas. Immediato l'allarme: la palazzina, ma anche attività commerciali, sono state evacuate dai carabinieri e dai vigili del fuoco.

Si barrica in casa e la madre a anziana

L'allarme è scattato questa mattina, in via Avis, verso le 8. In poco tempo sono risuonate le sirene delle ambulanza, dei mezzi dei Vigili del Fuoco (anche da Brescia) e dei Carabinieri della Compagnia di Chiari, che hanno immediatamente circoscritto la zona. L'uomo, un soggetto con difficoltà già note, dopo una crisi si è barricato nell'appartamento, minacciando di far esplodere tutto con alcune bombe di gas. Insieme a lui c'era anche l'anziana madre.

Per precauzione gli operatori hanno provveduto a evacuare la palazzina e e gli esercizi commerciali adiacente: decine di persone, famiglie e i commercianti attivi al primo piano, si sono riversate per strada, confuse e spaventate.

Nel giro di un'ora circa l'allarme è poi fortunatamente rientrato. L'uomo è stato anche messo in contatto con i famigliari: assieme ai militari, soccorritori e pompieri sono riusciti a dissuaderlo dal compiere gesti disperato. E' anche emerso che nell'appartamento non erano presenti bombole di gas, che lui poco prima di chiudersi in casa aveva allontanato. Intorno alle 9.30, i residenti sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni e l'uomo affidato alle cure dei sanitari intervenuti sul posto.

L'arresto e le cure

L'uomo, sul quale andranno però fatte tutte le verifiche del caso e le perizie psichiatriche, è stato arrestato per sequestro di persona. In casa è stato rinvenuto anche un bastone trasformato in arma. La madre, invece, è stata affidata ai soccorritori .