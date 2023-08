Per anni ha maltrattato e perseguitato la madre anziana. Ora l’incubo di una 84enne di Chiari è finalmente finito e potrà dormire sonni più tranquilli. Suo figlio, 60 anni, è stato portato in carcere dopo che i carabinieri della Sezione Radiomobile lo hanno arrestato.

Perseguitava la madre anziana: 60enne di Chiari in carcere

Erano le 21 circa di lunedì quando la Centrale operativa di Chiari ha ricevuto la richiesta di aiuto da parte di un clarense di 23 anni che aveva accolto in casa l’anziana spaventata. La donna, infatti, dopo essere sfuggita dalle grinfie del figlio, non sapeva a chi altri rivolgersi se non al vicino di casa.

Prima al 23enne e poi ai carabinieri la clarense ha raccontato di essere stata minacciata di morte dal figlio che vive nel suo stesso appartamento e che poi l’ha aggredita. Stando alle ricostruzioni, il 60enne pretendeva che la madre gli consegnasse 30 euro: al rifiuto di quest’ultima è andato in escandescenze e l’ha minacciata di morte, per poi strattonarla con forza. Riuscita a divincolarsi, la donna è scappata in strada e, spaventatissima, ha suonato il campanello del vicino per farsi aiutare.

Il 60enne non ha opposto resistenza

All’arrivo dei carabinieri in zona Villatico il 60enne si trovava ancora in casa. Non ha opposto resistenza ed è stato accompagnato in caserma per tutti gli accertamenti di rito. Nel frattempo l’anziana ha raccontato che non era la prima volta che subiva angherie dal figlio. Anzi, aveva già sporto denuncia in passato nei confronti del 60enne, che era stato anche raggiunto da una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla madre, poi revocata.

Affidata alle cure dei sanitari e portata in ospedale per gli accertamenti del caso, la clarense è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. Il figlio, invece, già noto alle Forze dell’ordine per maltrattamenti, lesioni e atti persecutori nei confronti della madre, è stato arrestato. Dovrà rispondere di fronte al giudice del Tribunale di Brescia di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.

L’arresto è stato convalidato la mattina seguente: in attesa del processo il 60enne dovrà restare in carcere come misura cautelare.