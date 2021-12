Centri vaccinali: operativo l'Italmark e da lunedì apre anche Iseo

Asst Franciacorta - Coronavirus

Il secondo centro a Chiari è operativo dall'inizio della settimana (e sarà aperto solo in determinati giorni mentre è continuativo quello di via Santissima Trinità). Anche il PalAntonietti riparte.

Nella giornata di apertura, lunedì, sono stati effettuati più di 700 vaccini. Con i suoi cinque sportelli, è operativo il nuovo hub gestito dall’Asst Franciacorta sopra il centro commerciale Italmark, in via Brescia. Al contrario di quello di via Santissima Trinità che continua a pieno regime, questo non sarà aperto tutti i giorni.

Centri vaccinali: operativo l'Italmark

La struttura è al primo piano (con accesso dall’esterno), ma attrezzata con l’ascensore per coloro che hanno difficoltà motorie. Dopo la prima accettazione al piano terra, si procede salendo le scale e poi si giunge al secondo passaggio di verifica dei documenti. Poi, si raggiunge la postazione per entrare nello sportello corretto. Il parcheggio non è un problema, se non è disponibile all’esterno, è infatti possibile utilizzare quello sotterraneo del centro commerciale. In contemporanea, è sempre attivo il centro vaccinale allestito in via Santissima Trinità, al palazzetto dello Sport. I due, infatti, funzioneranno (in alcuni giorni) insieme.

Comunque, non c’è da preoccuparsi, al momento della prenotazione (in qualsiasi modo questa sia effettuata) sarà ben indicato il luogo dove recarsi. Inoltre, si lavorerà anche a Natale.

Tutto pronto, lunedì apre anche Iseo

Da lunedì, invece, sarà attivo anche il PalaAntonietti di Iseo mentre è in programma per il mese di gennaio l’introduzione del punto somministrazioni alle Porte Franche di Erbusco. Dopo alcune difficoltà iniziali e le proteste studentesche le cose si sono sistemate e sono state adottate diverse soluzioni. Il Comune, infatti, aveva ritenuto la riapertura fondamentale ed è stato di supporto alla Logistica dell'Asst Franciacorta che si è impegnata nel riallestimento.