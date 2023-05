Centinaia di persone in cammino a Villa Mazzotti per ricordare "Silvi"

La solidarietà torna protagonista a Villa Mazzotti con la nuova edizione della Silvi Run. Finalmente dopo lo stop forzato del Covid, questa mattina è andato in scena l'evento organizzato dall’associazione dedicata a Silvia Cavalli, la giovane scomparsa a soli 30 anni nel settembre del 2018, (dopo un primo periodo di appoggio, e una collaborazione ancora in essere, con l’associazione Chiara Andreoli) con il supporto di Teamlife. Un colorato trionfo di allegria che ha visto centinaia di persone scendere in pista per prendere parte a questo momenti di ricordo e altruismo.

Centinaia di persone in cammino per ricordare Silvi

Silvia Cavalli non c'è più, ma il suo ricordo non è sbiadito minimamente. Questa mattina sono state centinaia le persone che hanno preso parte alla Silvi-run, manifestazione benefica organizzata per raccogliere fondi in nome dell'amatissima 30enne (ex consigliere comunale) scomparsa nel 2018 aver lottato contro un tumore. L'iniziativa (all'interno del festival di Chiarissima) è stata organizzata in Villa Mazzotti dagli amici della giovane. "Cammina ma non troppo", il titolo di questa nuova edizione post covid che si snoda su due percorsi da 5 e 10 km: un modo per ricordare con il sorriso e un pizzico di ironia la giovane, poco propensa allo sport, ma sicuramente campionessa nell'entrare nel cuore delle persone che le hanno voluto bene. Anche il direttore generale dell'Asst Franciacorta, Luigi Cajazzo, è intervenuto per un saluto.

Si continua nel pomeriggio

L'evento non si esaurisce con la camminata, ma proseguirà nel pomeriggio con le attività per bambini e famiglie. Dopo il pranzo al sacco, infatti, alle 14 comincerà l'intrattenimento musicale e i laboratori per bambini, mentre alle 15 ci sarà l'estrazione dei numeri vincenti della sottoiscrizione a premi. Come ogni anno il ricavato saranno finanziati progetti a sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglie.