Ci sono persone che non si dimenticano mai. Come Angelo Arrighetti, storico presidente della Piccola Accedemia di musica San Bernardino di Chiari, il cui ricordo ora vivrà per sempre grazie alla targa inaugurata ieri sera, sabato 27 maggio, negli spazi dei Salesiani.

Un'aula per ricordare Angelo Arrighetti, storico presidente della Piccola Accademia

Apprezzato e benvoluto da tutti, Angelo Arrighetti era entrato a far parte della Piccola Accademia circa 30 anni fa, seguendo la figlia Federica. Un percorso che era diventato sempre più profondo, così come il legame con la realtà musicale (e in particolare con le coriste della Nuova Armonia), che aveva guidato prima nei panni di consigliere e poi come presidente dal 2004 al 2018, quando è scomparso a soli 61 anni a causa della malattia. La sua passione e la sua opera, però, sono tutt'altro che spente.

In ricordo dello storico presidente, la Piccola Accademia ha intitolato a Arrighetti una delle aule degli spazi di San Bernardino, proprio accanto alla sala prove. La cerimonia si è svolta a margine dell'assemblea annuale: ad aprire i discorsi è stata la direttrice artistica Roberta Massetti, accanto a lei don Rossano Gaboardi, l'assessore Domenico Codoni, la moglie del 61enne e la figlia, Federica, che assieme alle coriste ha intonato l'Halleluja di Leonard Cohen: un momento toccante ed emozionante per tutti i presenti.

La nuova convenzione con San Bernardino

La serata, inoltre, è stata occasione per presentare la nuova convenzione tra San Bernardino e la Piccola Accademia della musica, che continuerà anche in futuro ad utilizzare gli spazi messi a disposione dei Salesiani.