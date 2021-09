Ieri si è svolta la prima udienza davanti al gup per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato.

Caso Scarface: il pm ha chiesto condanne fino a 6 anni

Il sostituto procuratore Teodoro Catananti, al termine di una lunga udienza davanti al gup Francesca Grassani, ha chiesto la condanna per 10 degli 11 imputati che hanno scelto l'abbreviato nella vicenda Scarface, l'inchiesta condotta dai carabinieri di Brescia che ha portato alla luce un sodalizio criminale dedito al riciclaggio di denaro "sporco" capeggiato dall'imprenditore di Erbusco, Francesco Mura. Settimana scorsa, davanti al Collegio presieduto dalla presidente della Seconda sezione penale Cristina Amalia Ardenghi, invece è andata in scena la prima udienza nei confronti di altri 14 imputati che hanno scelto il dibattimento. In questo caso il processo è appena entrato nel vivo.

Le richieste

Il pm, dopo che nel corso della mattinata di ieri sono stati interrogati e sentiti alcuni degli imputati, ha chiesto la condanna per 10 di loro. Tra questi c'è anche l'ex comandante della Polizia stradale di Chiari, Sergio Motterlini, accusato di corruzione. La procura ha chiesto l'assoluzione soltanto per l'imputata Silvia Rapè. Nel corso dell'udienza è stato dato spazio ad alcuni difensori per le loro conclusioni. Il processo è stato aggiornato al 30 settembre.

La situazione del maresciallo del Radiomobile di Chiari

La posizione del maresciallo Nicola Firrarello, che per anni è stato un punto di riferimento per i carabinieri di Chiari, invece è stata affrontata singolarmente, in quanto a causa dei suoi gravi problemi di salute. Per questo il gup ha aggiornato il processo a giovedì, quando verrà nominato un medico per valutare se Firrarello sia in grado di stare a giudizio.