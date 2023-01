Casa avvolta dalle fiamme, all'interno una coppia di anziani

Grande apprensione nella serata di ieri (giovedì 12 gennaio 2023) a Gussago, casa avvolta dalle fiamme.

Casa avvolta dalle fiamme, attimi di apprensione

Ad essere vittima delle fiamme una villetta ai piedi della santissima: il fuoco ha cominciato a divampare intorno alle 19.30 sembra a causa di un corto circuito elettrico. Grande preoccupazione anche per gli abitanti, una coppia di anziani: Giuseppe Peroni 90 anni e la moglie Stefania 84.

Ha tratto in salvo la moglie

L'anziano in quel momento era uscito di casa per andare a prendere la legna poco distante e accendere il camino: in quel momento ha visto il fumo fuoriuscire dall'abitazione e si è quindi diretto all'interno per portare in salvo la moglie. Quest'ultima ha riportato alcune ustioni sulla mano, è stata poi caricata sull'ambulanza in stato di shock dove i sanitari le hanno prestato le prime cure. É stato proprio il marito, risultato illeso, a chiamare i soccorsi dopo aver tratto in salvo la moglie.

Ad intervenire sul posto anche il sindaco

Ad intervenire sul posto il Gruppo sentieri, Protezione Civile di Gussago, i carabinieri ed anche il primo cittadino Giovanni Coccoli. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la serata: le fiamme sono state viste a chilometri di distanza. I danni all'abitazione sono risultati ingenti.