A fuoco il sottotetto di un'abitazione, attimi di preoccupazione in mattinata

A fuoco il sottotetto di un'abitazione questa mattina (martedì 10 gennaio 2023) a Palazzolo sull'Oglio.

Attimi di apprensione a Palazzolo sull'Oglio, le fiamme hanno coinvolto il sottotetto di un'abitazione di via Magellano. Ancora non si conoscono le cause che hanno portato al divampare delle fiamme, probabilmente l'incendio è partito dalla canna fumaria. La cosa importante è che ora la situazione sembra essere sotto controllo, non si registrano persone intossicate o feriti.

Bilancio dei danni

Da un primo bilancio si registrano danni al tetto, ad essere leggermente coinvolta anche la proprietà vicina all'abitazione (condividono lo stesso tetto ma si tratta di due diverse proprietà confinanti). Il resto della casa risulta essere attualmente agibile, resta da rimettere in sicurezza il tetto.

L'intervento per domare le fiamme

Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco di Palazzolo sull'Oglio con il supporto di quelli di Chiari.