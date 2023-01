Attimi di grande apprensione quelli vissuti nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 gennaio 2023 a Capriolo, quattro auto in fiamme in concessionaria.

Nella notte in concessionaria

Le fiamme hanno avvolto quattro auto che si trovavano in un concessionario nel cuore della notte, sono attualmente in corso le indagini: sembra che l'incendio sia stato doloso. Al momento sono in corso i dovuti approfondimenti per capire cosa sia successo.

Dove si è verificato l'incendio

Scatta l'allarme

L'allarme è scattato poco prima delle 3 nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 gennaio 2023, tempestiva è stata la chiamata ai Vigili del Fuoco: il fatto è avvenuto nella concessionaria Auto Gold in via Palazzolo a pochi passi dal cinema Gemini: sul posto i vigili del fuoco volontari provenienti dai distaccamenti di Palazzolo e di Chiari.

In fiamme quattro veicoli

Ad essere rimaste vittime delle fiamme quattro veicoli, in prossimità delle fiamme si trovavano altre dieci auto che si sono invece salvate. Fortunatamente, al netto dei danni materiali, non si registrano né feriti né intossicati.