Carambola sulla Sp510: coinvolte cinque auto

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 28 dicembre 2023) a Iseo. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato alle 13.15 in codice rosso sulla Sp510.

Dove si è verificato il sinistro

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad essere coinvolte nella carambola cinque auto. Ad intervenire sul posto una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia. Nonostante la dinamica complessa si registrano tre feriti in condizioni non gravi (la missione è stata declassata a codice verde) trasportati all' ospedale di Iseo. Sul posto un'ambulanza e un'automedica oltre alla polizia stradale di Darfo. La galleria è rimasta chiusa per circa un'ora. Il sinistro ha comportato importanti disagi sul traffico, si segnalano lunghe code.

Le immagini