Auto si ribalta, paura a Roccafranca.

Auto si ribalta

Attimi di apprensione nella serata di ieri (giovedì 21 dicembre 2023). Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice giallo poco dopo le 19.

Dove si è verificato il sinistro

Attivata la macchina dei soccorsi

Un'auto, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata nella serata di ieri. Pare che alla base vi sia stato l'urto laterale con un'altra auto a seguito del quale è avvenuto il ribaltamento. Ad essere coinvolte tre persone tra cui un bambino di 4 anni. Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze e un'automedica. Una volta giunti sul posto i soccorritori hanno potuto valutare la condizione dei coinvolti, la missione è stata classificata in codice giallo. I tre sono stati trasportati in ambulanza agli Spedali Civili di Brescia, all'ospedale di Chiari e il piccolo all'ospedale Pediatrico degli Spedali Civili di Brescia. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco di Chiari e il primo cittadino di Roccafranca Marco Franzelli.