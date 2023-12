Auto finisce contro un muro, intervengono i Vigili del Fuoco.

Auto finisce contro un muro

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato oggi (venerdì 15 dicembre 2023) alle 13.30 in codice rosso in via Martignano 1 a Ome.

Dove si è verificato il sinistro

Attivata la macchina dei soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni un'auto con a bordo un uomo di 76 anni è finita contro un muro, pare non vi siano altri mezzi coinvolti. Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza e un'automedica. All’arrivo della squadra Vigili del Fuoco sul posto gli stessi sono intervenuti per liberare la persona incarcerata in auto. L'uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale.